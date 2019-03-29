ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Болгарии горела психиатрическая больница, есть жертвы

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 09:27
В Болгарии горела психиатрическая больница, есть жертвы
Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Погибли трое госпитализированных мужчин

В психиатрической больнице в городе Пловдив (Болгария) произошел пожар, вследствие которого погибли трое госпитализированных мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным прокуратуры, пожар начался в больничной палате. Причину пожара сейчас выясняют.

Как отмечается, во время пожара были эвакуированы 60 пациентов. Сообщается, что трое погибших - мужчины старше 50 лет, которые были госпитализированы из-за агрессивного поведения.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в Дакке (Бангладеш) в офисном здании погибли не менее 25 человек. Девятнадцять погибших обнаружили в здании, еще шестеро скончались в больницах. Также сообщается, что пострадали не менее 70 человек.

Офисный центр в Дакке загорелся вчера в 09:00 мск пожар локализовали примерно через четыре часа.

Напомним, в Баку сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Діглас". Известно, что пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. К тушению были задействованы вертолеты. В результате пожара пострадали четыре человека.

При взрывах в Кропивницком пострадали три человека Под Покровском из-за пожара на шахте провели эвакуацию
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Болгарияпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь