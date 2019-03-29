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У Болгарії горіла психіатрична лікарня, є жертви

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 09:27
У Болгарії горіла психіатрична лікарня, є жертви
Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Загинули троє госпіталізованих чоловіків

В психіатричній лікарні в місті Пловдив (Болгарія) сталася пожежа, унаслідок якої загинули троє госпіталізованих чоловіків. Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

За даними прокуратури, пожежа почалася в лікарняній палаті. Причину пожежі наразі з'ясовують. 

Як зазначається, під час пожежі були евакуйовані 60 пацієнтів. Повідомляється, що троє загиблих - чоловіки старше 50 років, що були госпіталізовані через агресивну поведінку.

РБК-Україна писало, що в результаті пожежі в Дацці (Бангладеш) в офісній будівлі загинули не менше 25 осіб. Дев'ятнадцять загиблих виявили в будівлі, ще шестеро померли в лікарнях. Також повідомляється, що постраждали не менше 70 осіб.

 Офісний центр в Дацці загорівся вчора в 09:00 за київським часом, пожежу локалізували приблизно через чотири години. 

Нагадаємо, у Баку сьогодні вранці 26 березня сталася сильна пожежа в торговому центрі "Діглас". Відомо, що пожежа почалася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі. До гасіння були задіяні вертольоти. Унаслідок пожежі постраждали чотири людини.

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