В Болгарии дети обнаружили мину на пляже

По информации издания, дети после того, как нашли мину, предупредили об этом спасателей. Место, где был найден взрывной снаряд, оградили. При этом люди продолжали купаться на других участках пляжа.

В BGNES добавили, что болгарские специалисты планируют уничтожить мину после того, как установят тип найденного снаряда.

Стоит заметить, что за последний месяц в Болгарии на пляжах в еще трех городах были обнаружены мины.