У Болгарії діти виявили міну на пляжі

За інформацією видання, діти після того, як знайшли міну, попередили про це рятувальників. Місце, де був знайдений вибуховий снаряд, огородили. При цьому люди продовжували купатися на інших ділянках пляжу.

У BGNES додали, що болгарські фахівці планують знищити міну після того, як встановлять тип знайденого снаряда.

Варто зауважити, що за останній місяць в Болгарії на пляжах в ще трьох містах були виявлені міни.