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Китайские военные получают технологии через западные университеты, - FT

Новости » Общество    29.10.2018 - 16:31
Фото: fкитайские военные (Flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff/)
Фото: fкитайские военные (Flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff/)

Власти КНР направили в западные университеты почти 2,5 тысяч ученых для сбора информации

Китайские власти направили в западные университеты почти 2,5 тысяч ученых для сбора информации в пользу китайской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности, исследователей интересуют новейшие технологии и технологии двойного назначения - гражданского и военного. Сообщается, что за последнее десятилетие увеличилось количество исследований связанных с китайской армией, которые  ученые КНР публиковали совместно с западными коллегами. При этом, как утверждается, далеко не всегда китайцы открыто признаются в сотрудничестве со своим военным ведомством, а в ряде случаях прямо лгут об отсутствии таких связей.

Сообщается, что  лидером по числу китайско-американских публикаций стал Технологический институт Джорджии. В частности, с 2006 по 2017 годы там побывали около 500 ученых из Китая. По словам профессора этого института Лю Лин, американцы вместе с коллегами из китайского военного ведомства занимались чисто "теоретическими" изысканиями.

Однако Financial Times указывает, что даже в статусе гражданских лиц эти люди остаются служащими Национальной освободительной армии Китая. Данное ведомство включено властями США в список организаций, в отношении которых следует проявлять особую осторожность.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры, которые работают на власти Китая, похитили данные, касающиеся разработок военно-морских сил США.

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