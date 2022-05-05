Болезни и антисанитария. Оккупанты четыре недели держат мариупольцев в фильтрационных лагерях

По его словам, в фильтрационных лагерях в основном содержат мужчин. Их вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Сейчас там находится более двух тысяч мужчин.

Пленные не имеют личных вещей, документы у них отобрали. Покидать территории лагерей запрещено, только под конвоем российских военных.

"Условия содержания ужасные - люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не оказывается. Среди людей в школе Безымянном зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей", - говорится в сообщении.

В фильтрационном лагере в Козацком зафиксирован случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь.

Удержанных кормят трижды в день, однако это питание сложно назвать едой. На территории лагерей есть лишь одна точка гигиены - раковина с холодной водой. Через это все больше распространяется антисанитария.

Удерживаемых мужчин привлекают к работе по благоустройству. Оккупанты отмечают, что пока судьба украинцев неизвестна. Их могут использовать как рабочую силу или мобилизовать в армию оккупантов. При этом 2 мая мужчинам объявили, что те примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для чего их переоденут в форму украинских солдат.

"Из-за отсутствия мужчин и большое количество оккупантов, которые поселились в том районе, дома тотально грабят россиянами даже при наличии в здании людей. На улицу женщины не выходят через страх изнасилования. Все это еще раз показывает реалии оккупации. Превращение Мариуполя в настоящее гетто", - добавил Андрющенко.