Болезненный удар: глава ОГТСУ назвал потери Украины от газового контракта Венгрии с РФ

"Мы потеряли около 4,5 млрд кубических метров транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубов в этом направлении", - заявил он в интервью ТСН.

По словам Макогона, под угрозой также находится возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Он отметил, что в 2021 году таким образом в Украину поступало около 95% газа.

"Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн кубических метров", - добавил глава компании.

При этом Макогон признал, что газовый контракт между Венгрией и Россией стал "болезненным ударом" для Украины. По его словам, эта сделка фактически подтверждает, что все заявления об увеличении транзита через украинскую территорию и возможность его сохранения после 2024 года далеки от реальности.

"Транзит постоянно уменьшается. Как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину, они это делают", - подчеркнул он.

Глава компании назвал аргументы российской стороны о безопасности и дешевизне обходных маршрутов ложными. Макогон уточнил, что раньше транспортировка газа шла по простой схеме - Россия-Украина-Венгрия. Но после ввода обходных путей она усложнилась.

"В настоящее время транспортировка происходит по новому маршруту: Север России - Юг России - Черное море - Турция - Болгария - Сербия - Венгрия. Ну, как можно сравнивать эти маршруты?" - пояснил Макогон.

Он добавил, что контракт "Газпрома" с Венгрией - это политическая договоренность. Макогон предположил, что российский монополист шантажировал венгерскую сторону прекращением поставок газа, если она не согласится на получение топлива из Сербии.