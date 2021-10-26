Болючий удар: глава ОГТСУ назвав втрати України від газового контракту Угорщини з РФ

"Ми втратили близько 4,5 млрд кубічних метрів транзиту точно, а є ризик втрати аж до 10 млрд кубів в цьому напрямку", - заявив він в інтерв'ю ТСН.

За словами Макогона, під загрозою також знаходиться можливість імпорту газу віртуальним реверсом з Угорщини. Він зазначив, що в 2021 році таким чином в Україну надходило близько 95% газу.

"Однак у нас залишається можливість імпортувати газ з Польщі, Словаччини, Румунії, і зараз ми цей імпорт проводимо. Кожен день імпортується близько 5 млн кубічних метрів", - додав глава компанії.

При цьому Макогон визнав, що газовий контракт між Угорщиною і Росією став "болючим ударом" для України. За його словами, ця угода фактично підтверджує, що всі заяви про збільшення транзиту через українську територію і можливість його збереження після 2024 року далекі від реальності.

"Транзит постійно зменшується. Як тільки у "Газпрому" з'являється можливість обійти Україну, вони це роблять", - підкреслив він.

Глава компанії назвав аргументи російської сторони про безпеку і дешевизну обхідних маршрутів помилковими. Макогон уточнив, що раніше транспортування газу йшло за простою схемою - Росія-Україна-Угорщина. Але після введення обхідних шляхів вона ускладнилася.

"В цей час транспортування відбувається за новим маршрутом: Північ Росії - Південь Росії - Чорне море - Туреччина - Болгарія - Сербія - Угорщина. Ну, як можна порівнювати ці маршрути?"- пояснив Макогон.

Він додав, що контракт "Газпрому" з Угорщиною - це політична домовленість. Макогон припустив, що російський монополіст шантажував угорську сторону припиненням постачання газу, якщо вона не погодиться на отримання палива з Сербії.