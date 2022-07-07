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"Болезнь мозга вступила в новую фазу": В Литве высмеяли заявления чиновников РФ об Аляске

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Вильнюс, Четверг 07 июля 2022 11:23
"Болезнь мозга вступила в новую фазу": В Литве высмеяли заявления чиновников РФ об Аляске Фото: В Литве высмеяли заявления чиновников РФ о планах "вернуть" Аляску (Flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высмеял заявления российских чиновников о планах "вернуть" Аляску. Также политик прокомментировал угрозы Третьей мировой войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского экс-министра.

"Российский экс-президент чуть ли не еженедельно угрожает Третьей мировой, глава Госдумы угрожает США "возвращением" Аляски. Похоже, болезнь мозга "элиты" вступила в новую опасную фазу. Следует убрать от них острые предметы, чтобы не поранились", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску при помощи псевдореферендума.

Кроме того, в Москве также пригрозили Норвегии возвращением части Баренцевого моря.

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