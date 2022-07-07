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"Хвороба мозку вступила в нову фазу": У Литві висміяли заяви чиновників РФ про Аляску

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Вільнюс, Четвер 07 липня 2022 11:23
"Хвороба мозку вступила в нову фазу": У Литві висміяли заяви чиновників РФ про Аляску Фото: у Литві висміяли заяви чиновників РФ про плани "повернути" Аляску (Flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висміяв заяви російських чиновників про плани "повернути" Аляску. Також політик прокоментував погрози Третьою світовою війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського екс-міністра.

"Російський екс-президент мало не щотижня погрожує Третьою світовою, глава Держдуми погрожує США "поверненням" Аляски. Схоже, хвороба мозку "еліти" вступила в нову небезпечну фазу. Слід прибрати від них гострі предмети, щоб не поранилися", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.

Крім того, в Москві також пригрозили Норвегії поверненням частини Баренцевого моря.

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