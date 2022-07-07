"Хвороба мозку вступила в нову фазу": У Литві висміяли заяви чиновників РФ про Аляску
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висміяв заяви російських чиновників про плани "повернути" Аляску. Також політик прокоментував погрози Третьою світовою війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського екс-міністра.
"Російський екс-президент мало не щотижня погрожує Третьою світовою, глава Держдуми погрожує США "поверненням" Аляски. Схоже, хвороба мозку "еліти" вступила в нову небезпечну фазу. Слід прибрати від них гострі предмети, щоб не поранилися", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.
Крім того, в Москві також пригрозили Норвегії поверненням частини Баренцевого моря.
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