Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма

"Переходной период" – это процесс перехода стран в постконфликтное состояние. Чтобы он проходил максимально спокойно, понятно и юридически чисто правительства заранее разрабатывают свод правил, законов и принципов обустройства поствоенного общества. Такие процедуры, например, проходили в Колумбии и Северной Ирландии. Зачастую они включают гуманитарный аспект, амнистию бойцов, выплаты компенсаций пострадавшим и люстрацию виновных.

Украина озаботилась этой проблемой лишь пару лет назад. По инициативе СНБО и Офиса президента в 2020 году была начата подготовка необходимой документации. "Рамочный" законопроект (№5844) о переходном периоде, разработанный в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, был внесен в парламент в начале августа текущего года. Он сразу же стал раздражителем и "болевой точкой" для Кремля.

Закон преткновения

"Если этот закон будет принят – это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из Минского процесса", – заявил президент РФ Владимир Путин 20 августа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава Кремля попросил ее "повлиять" на Киев в этом вопросе.

Для анализа спорный документ был отправлен в "Венецианскую комиссию" – орган Совета Европы, исследующий законодательные акты. С выводами комиссия затягивать не стала и опубликовала свое мнение в середине октября. Украинский законопроект европейские эксперты в целом назвали достаточно "общим" и "расплывчатым", напоминающим отчасти политические заявления, а не законодательный акт.

"Венецианка" дала Украине ряд рекомендаций, как улучшить закон о переходном периоде. Одна из них - не игнорировать мнение жителей оккупированного Донбасса и Крыма и соблюдать нормы международного права об ответственности всех сторон конфликта.

"По мнению Венецианской комиссии, предлагаемый закон имеет очень далеко идущие последствия, особенно с учетом, что соответствующие территории находятся не под контролем украинских властей с 2014 года, так что "чистый лист" – как будто ничего не произошло за эти годы – иллюзорен", – сказано в экспертном заключении.

Война на Донбассе продолжается уже восьмой год (фото: GettyImages)

Украина пообещала учесть представленные рекомендации в тексте законопроекта. Но и такой подход не нашел расположения у российской верхушки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "позорными" выводы "Венецианской комиссии" и заявил, что она якобы проигнорировала несоответствие закона Минским договоренностями и решениям Совбеза ООН.

"Я напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят. Но никаких действий с тех пор предпринято не было. И, как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения идет полным ходом", – заявил он в начале ноября.

Как минимум в последней части слова Лаврова, мягко говоря, не соответствуют действительности. Сейчас документ лежит в профильном комитете парламента и даже не включен в повестку дня текущей сессии.

По мнению президента Владимира Зеленского, этот вопрос Украине не стоит "активно продвигать", так как есть высокие риски. Они заключаются в том, что западные союзники могут согласиться с позицией РФ, что якобы данный законопроект ставит крест на минских и нормандских переговорах.

"Мы не сами в этой игре. Тут не вопрос в том, что Россия против этого… Мы считаем и слышим, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Поэтому пока что касательно переходного правосудия не очень позитивно реагируют наши союзники, которые полностью поддерживают Украину… Я считаю, что это (закон о переходном периоде, – ред.) вопрос не сегодняшнего времени", – заявил глава государства на пресс-конференции 26 ноября.

Верещук говорит, что отзывать документ из Рады не планируют (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Впрочем, вице-премьер-министр и глава Минреинтеграции Ирина Верещук утверждает, что отзывать проект закона, ставший камнем преткновения, из Верховной рады никто не собирается.

"Парламентских механизмов вполне достаточно, чтобы доработать законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время", – сообщила она РБК-Украина.

Верещук также заявила, что ей неизвестно о каких-либо договоренностях Украины и западных партнеров не выносить на голосование и не принимать закон о переходном периоде.

Очевидное и неприятное

Чем же этот "рамочный" документ так насолил российскому руководству? Во-первых, считает участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, в данном законе Россия будет прямо зафиксирована как сторона конфликта на Донбассе. Это нивелирует все ее усилия представить в этой роли марионеточных глав "ДНР" и "ЛНР".

По словам Гармаша, это "концептуальное разногласие", которое беспокоит Кремль. На заседаниях ТКГ вопрос о необходимости убрать украинский законопроект о переходном периоде еще не поднимался.

"Он на ТКГ не обсуждался, поскольку он не относится к перечню законов, которые должны обсуждаться в рамках Минских соглашений. Там о таком законе нет ни слова, хотя они, я имею в виду представителей РФ, действительно время от времени говорят о нем", – отметил Гармаш в комментарии РБК-Украина.

В законопроект о "переходном периоде" говорится и о деоккупации Крыма (фото: GettyImages)

Кроме самого факта признания роли РФ как страны-агрессора в проекте закона есть еще ряд болезненных для нее норм, уточнил переговорщик. Это вопрос деоккупации Крыма, частичной амнистии, люстрации чиновников и статуса "вооруженных формирований" ОРДЛО.

Например, для деоккупации Крымского полуострова, как гласит документ, Украина готова привлечь временные международные администрации. В них не смогут войти ни представители РФ, ни ее союзники по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Кроме того, Украина намерена после освобождения полуострова "экспроприировать" собственность Черноморского Флота РФ. Этот момент, кстати, вызвал замечания и со стороны "Венецианской комиссии".

Переходное правосудие также предусматривает иную амнистию боевиков, чем та, которая формально прописана в Минских соглашениях. Свободу от преследования получат только те, кто не совершал тяжких преступлений, не нарушал правил и обычаев войны, не был членом правоохранительных органов и местной власти оккупантов.

Люстрации будут подвержены все "чиновники" оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму, кроме тех, кто отвечал за "жизнедеятельность населенных пунктов". Им даже запретят участвовать в местных выборах, что опять-таки вызвало недовольство "Венецианки", заявившей, что избираемые должности не должны подпадать под люстрацию.

Сами местные выборы, как указано в проекте закона, запрещено проводить на временно оккупированных территориях. И даже после их освобождения голосование можно провести только в том случае, если оно будет свободным, многопартийным, без вмешательства РФ и с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц.

Этот вопрос также может указывать на нарушение "Минска" в российской его интерпретации. Ведь Кремль настаивает, что местные выборы в ОРДЛО должны пройти до, а не после деоккупации территории.

Россия пытается заставить Украину провести выборы в ОРДЛО до контроля за границей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кроме этих вопросов Украина в законопроекте говорит о гуманитарном аспекте и формировании политики национальной памяти. Это предусматривает создание Музея преодоления агрессии РФ с филиалами в Киеве, Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе. Будет введена и памятная дата – День памяти жертв агрессии России против Украины в каждую вторую пятницу марта.

Нарушает ли все это Минск? В украинском правительстве считают, что это не так, и советуют россиянам не лезть в наше законодательство.

"Не соглашаюсь (с тем, что законопроект о переходном периоде нарушает Минск, – ред.). Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из Минска. Я считаю, что наши законы – наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", – отметила Ирина Верещук в беседе с изданием.

Украинский переговорщик в ТКГ Сергей Гармаш считает крайне важным тот факт, что такой законопроект вообще появился. Но он не видит проблемы в том, чтобы пока отложить его в "долгий ящик".

"Люди видят отношение государства к данной проблеме и его видение как ее решать. Что касается принятия, то сейчас, действительно, не актуальный момент. Если он обострит ситуацию, то можно отложить. Мы же еще, скажем так, не близки к освобождению этого региона, а значит, вопрос его реинтеграции не особо остро стоит", – объяснил он.