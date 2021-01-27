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Все по плану: матчи перенесенного Евро-2020 пройдут в 12 городах

Ньон, Среда 27 января 2021 20:31
Все по плану: матчи перенесенного Евро-2020 пройдут в 12 городах
Фото: УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата в 12 городах (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Все 12 городов подтвердили УЕФА намерение провести чемпионат Европы по футболу, перенесенного из-за пандемии коронавируса на 2021 год, по ранее утвержденному расписанию. Такое решение было утверждено по итогам встречи сторон.

Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что окончательное решение о возможности допуска болельщиков на матчи турнира переносится с марта на начало апреля.

Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесен на год, однако сохранил свое название.

Матчи пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Сборная Украины должна играть свои матчи в Амстердаме и Бухаресте. Команда Андрея Шевченко попала в группу С, где встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания хочет самостоятельно принять все матчи Евро-2020.

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