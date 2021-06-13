Болельщик упал с верхней трибуны на матче Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии

Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли". Его госпитализировали с тяжелыми травмами.
Об этом сообщает издание Sky со ссылкой на представителя стадиона "Уэмбли".
"Мы можем подтвердить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли", - цитирует издание представителя администрации спортивной арены.
По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Мы продолжим совместную работу с УЕФА, чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и продолжаем пристально следить за ситуацией", - добавил он.
Напомним, 13 июня Англия в первом туре группы D Евро-2020 минимально обыграла Хорватию. Единственный гол на счету Рахима Стерлинга - 1:0.
Отметим, сегодня в 22:00 на Евро-2020 дебютирует сборная Украины. Подопечные Шевченко сыграют в Амстердаме с Нидерландами. Поединок будет транслироваться на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".
Как сообщало РБК-Украина, 12 июня на Евро-2020 сыграли три матча. Бельгия разгромила Россию, Уэльс и Швейцария расписали мировую, а Финляндия минимально обыграла Данию в матче, где у Эриксена остановилось сердце прямо на поле.