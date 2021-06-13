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Вболівальник впав з верхньої трибуни на матчі Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Під час матчу Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії вболівальник впав з верхнього ярусу однієї з трибун лондонського стадіону "Уемблі". Його госпіталізували з важкими травмами.

Про це повідомляє видання Sky з посиланням на представника стадіону "Уемблі".

"Ми можемо підтвердити, що один з глядачів впав з трибуни відразу після початку матчу між Англією і Хорватією на стадіоні "Уемблі", - цитує видання представника адміністрації спортивної арени.

За його словами, потерпілому надана медична допомога на місці, а потім він був доставлений в лікарню у важкому стані.

"Ми продовжимо спільну роботу з УЄФА, щоб гарантувати проведення ретельного розслідування, і продовжуємо пильно стежити за ситуацією", - додав він.

Нагадаємо, 13 червня Англія в першому турі групи D Євро-2020 мінімально обіграла Хорватію. Єдиний гол на рахунку Рахіма Стерлінга-1: 0.

Зазначимо, сьогодні о 22: 00 на Євро-2020 дебютує збірна України. Підопічні Шевченка зіграють в Амстердамі з Нідерландами. Поєдинок транслюватиметься на телеканалах "Україна", "Футбол 1"і" Футбол 2".

Як повідомляло РБК-Україна, 12 червня на Євро-2020 зіграли три матчі. Бельгія розгромила Росію, Уельс і Швейцарія розписали світову, а Фінляндія мінімально обіграла Данію в матчі, де у Еріксена зупинилося серце прямо на полі.

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