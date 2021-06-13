Вболівальник впав з верхньої трибуни на матчі Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії

Під час матчу Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії вболівальник впав з верхнього ярусу однієї з трибун лондонського стадіону "Уемблі". Його госпіталізували з важкими травмами.

Про це повідомляє видання Sky з посиланням на представника стадіону "Уемблі".

"Ми можемо підтвердити, що один з глядачів впав з трибуни відразу після початку матчу між Англією і Хорватією на стадіоні "Уемблі", - цитує видання представника адміністрації спортивної арени.

За його словами, потерпілому надана медична допомога на місці, а потім він був доставлений в лікарню у важкому стані.

"Ми продовжимо спільну роботу з УЄФА, щоб гарантувати проведення ретельного розслідування, і продовжуємо пильно стежити за ситуацією", - додав він.