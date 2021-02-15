"Более 11 тысяч больных": в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве начало расти количество больных гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 11 тысяч больных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 058 человек, из них 4 758 детей и 6 300 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 43%, а на предыдущей неделе - 38,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 32,9% - зарегистрировано 2240 случаев.

В медицинские учреждения были доставлены 598 человек, из них 44 - дети.

В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 50,3%.