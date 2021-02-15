Більше 11 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві почала зростати кількість хворих на грип і ГРВІ. Минулого тижня у столиці зареєстрували понад 11 тисяч хворих.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 11 058 осіб, з них 4 758 дітей і 6 300 дорослих.

У структурі захворюваності діти складають 43%, а на попередньому тижні - 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 32,9% - зареєстровано 2240 випадків.

В медичні установи були доставлені 598 осіб, з них 44 - діти.

У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 50,3%.