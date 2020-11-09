Бої навколо Шуші тривають, - Міноборони Вірменії

Фото: ситуація в Карабасі (nkrmil.am)

Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою. Бої поблизу Шуші тривають.

Про це написала в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Попри заяви Азербайджану про взяття міста, Вірменія говорить, що бої тривають.

"Бої поблизу Шуші тривають. Підрозділи Армії оборони виконують поставлені перед ними завдання, позбавляючи противника ініціативності", - зазначив Степанян.

Нагадаємо, вчора Азербайджан заявив про те, що в ході боїв в Нагірному Карабасі відновив контроль над містом Шуша. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав Баку зі взяттям стратегічно важливого міста Шуша і звільненням семи районів у Карабасі.

Тим часом, Вірменія звинуватила Баку в ракетних ударах по житлових кварталах. Однак, азербайджанська сторона це заперечує.

Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові в Нагірному Карабаху взяли під контроль ще 16 сіл. Всі вони знаходяться в Ходжавендському районі.