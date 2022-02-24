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Бои на севере Украины. В Конотоп зашли 300 российских танков, в Чернигове остановили атаку

Автор: Наталья Юрченко

В северных областях Украины продолжаются ужесточенные бои. Украинские военные отражают атаки российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Министерства обороны.

Согласно предварительным данным, в Сумской области обстановка напряженная. Колона оккупантов приблизилась к городу Конотоп. К населенному пункту подошли 300 вражеских танков. Механизированные подразделения ВСУ вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

Более спокойная ситуация в Черниговской области. Украинские войска отразили все атаки.

"Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага. Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища", - говорится в сообщении.

Также ВСУ фиксирует провокации со стороны Беларуси.

"С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. В Северской области противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой", - добавили в ВСУ.

Напомним, под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

РБК-Украина ранее сообщали, что часть жителей поселка Печенеги Харьковской области эвакуируют из-за возможных взрывов. Отмечается, что вражеские войска планируют подорвать дамбу водохранилища.

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