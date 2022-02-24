Бої на півночі України. В Конотоп зайшли 300 російських танків, у Чернігові зупинили атаку

Згідно з попередніми даними, в Сумській області ситуація напружена. Колона окупантів наблизилася до міста Конотоп. До населеного пункту підійшли 300 ворожих танків. Механізовані підрозділи ЗСУ вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем'яч і Кролевець.

Більш спокійна ситуація в Чернігівській області. Українські війська відбили всі атаки.

"Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога. Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж Київського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ фіксує провокації з боку Білорусі.

"З аеродромів Республіки Білорусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону. У Сіверській області противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій", - додали в ЗСУ.