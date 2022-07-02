Бои за Лисичанск продолжаются, но город не окружен, - Нацгвардия

По его словам, сейчас самыми "горячими" точками остаются Лисичанское, Бахмутское направления и Харьковская область. Целью России остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Лисичанск остается под контролем украинских защитников, но возле города идут ожесточенные бои.

Он также напомнил, что существует угроза ракетных ударов по южных и северных областях Украины, а также артиллерийских обстрелов в приграничных районах Черниговской и Сумской областях. Поэтому Нацгвардия и полиция укрепляют оборону возле границ с Россией и Беларусью.

"Там, кроме тех действий, которые касаются непосредственно усиления госграницы, проводят также профилактические отработки, чтобы выявлять лиц, которые могут сотрудничать с врагом, предоставлять информацию для атак", - объяснил Музычук.