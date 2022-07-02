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Бои за Лисичанск продолжаются, но город не окружен, - Нацгвардия

Фото: активные бои за Лисичанск продолжаются (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают наступление в районе Лисичанска, но пока не окружили его. Бои идут возле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас самыми "горячими" точками остаются Лисичанское, Бахмутское направления и Харьковская область. Целью России остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Лисичанск остается под контролем украинских защитников, но возле города идут ожесточенные бои.

Он также напомнил, что существует угроза ракетных ударов по южных и северных областях Украины, а также артиллерийских обстрелов в приграничных районах Черниговской и Сумской областях. Поэтому Нацгвардия и полиция укрепляют оборону возле границ с Россией и Беларусью.

"Там, кроме тех действий, которые касаются непосредственно усиления госграницы, проводят также профилактические отработки, чтобы выявлять лиц, которые могут сотрудничать с врагом, предоставлять информацию для атак", - объяснил Музычук.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА, оккупанты активно разрушают Лисичанск, обстреливая его из тяжелого вооружения. Сейчас эвакуировать население невозможно.

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