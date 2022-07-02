Бої за Лисичанськ тривають, але місто не оточене, - Нацгвардія

За його словами, зараз найбільш "гарячими" точками залишаються Лисичанський, Бахмутський напрямки і Харківська область. Метою Росії залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Лисичанськ залишається під контролем українських захисників, але біля міста йдуть запеклі бої.

Він також нагадав, що існує загроза ракетних ударів по південних і північних областях України, а також артилерійських обстрілів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областях. Тому Нацгвардія і поліція зміцнюють оборону біля кордонів з Росією і Білоруссю.

"Там, крім тих дій, які стосуються безпосередньо посилення держкордону, проводять також профілактичні відпрацювання, щоб виявляти осіб, які можуть співпрацювати з ворогом, надавати інформацію для атак", - пояснив Музичук.