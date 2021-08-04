Бои за Иловайск: двум генералам РФ сообщили о подозрении

Согласно данным следствия, действующий заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ и начальник Центрального командного пункта Генерального штаба ВС РФ организовали убийство украинских военнослужащих возле м. Иловайск во время того, как последние выходили из окружения, несмотря на то, что Российская Федерация гарантировала безопасность "зенелного коридора".

В течение 2014 и 2015 годов, чиновники, руководя пророссийскими вооруженными формированиями, вели агрессивную войну против Украины.

"Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск", - отмечает пресс-служба.