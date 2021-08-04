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Бої за Іловайськ: двом генералам РФ повідомили про підозру

Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних Сил РФ, які причетні до вбивства українських військовослужбовців біля м. Іловайськ. Посадовців планують оголосити у розшук.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чинний заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ й начальник Центрального командного пункту Генерального штабу ЗС РФ організували вбивство українських військовослужбовців біля м. Іловайськ під час того, як останні виходили з оточення, попри те, що Російська Федерація гарантувала безпечність "зенелного коридору".

Протягом 2014 та 2015 років, посадовці, керуючи проросійськими збройними формуваннями, вели агресивну війну проти України.

"Вирішується питання щодо оголошення вказаних осіб у розшук", - відзначає пресслужба.

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