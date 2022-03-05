Бои, эвакуация и оккупированные районы: ситуация в Киевской области на 5 марта

Где идут бои

"В области ситуация остается достаточно сложной и неспокойной. Самое напряженное направление - это Житомирская трасса. Ожесточенные бои и в Буче, и в Бородянке. Сейчас ведутся бои возле Ирпеня и в самом Ирпене. Сверхсложная ситуация в Бородянке. Там у нас в заложниках более 600 человек, которые находятся в психоневрологическом диспансере. Сейчас все силы направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию", - отметил он.

По его словам, ситуация контролируемая, а Вооруженные силы вместе с территориальной обороной круглосуточно ведут бои.

Что с диверсантами

"Если еще неделю назад проблема диверсионно-разведывательных групп в области стояла очень остро. То на сегодня благодаря огромному количеству наших блокпостов, благодаря тому, что в первые дни была отработана ситуация, обстановка с ДРГ немного стабилизировалась. Но, безусловно, в тех районах, где есть столкновения, или близких к точкам столкновения, ДРГ могут работать", - отметил Кулеба.

Оккупированные районы и населенные пункты

Он уточнил, что по состоянию на сегодня российские оккупанты временно заняли Полесский район, Иванковский район, Дымер, Бородянку, Немешаево и часть Бучанского района.

"Гостомель переходит от одного статуса к другому. На сегодня там находятся как наши силы, так и часть вражеских", - сказал он.

Эвакуация

"Сегодня нам удалось вывезти большое количество людей из Ирпеня. Мэр города лично руководил этой операцией. Автобусами перевозили людей до железнодорожного вокзала Киева или к другой точке, к которой они хотели бы добраться", - подчеркнул Кулеба.

Гуманитарные проблемы

По его словам, есть проблема с поставкой продуктов и медикаментов в область. Это, прежде всего, касается тех населенных пунктов, куда местные власти не могут добраться.

"К сожалению, мы не можем организовать гуманитарный коридор из-за того, что нет режима прекращения огня. Это делает невозможным доставку людям необходимых лекарств или продуктов питания", - сказал Кулеба.

С другой стороны, у работает гуманитарный штаб при областной военной администрации. Поступает очень много обращений как на получение помощи, так и на оказание помощи – поставки продуктов или медикаментов. Поэтому острого дефицита в тех населенных пунктах, которые не захвачены, нет.

Все коммунальные структуры области и структурные подразделения работают. Люди находятся на рабочих местах.