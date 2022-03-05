Бои, эвакуация и оккупированные районы: ситуация в Киевской области на 5 марта
Ситуация в Киевской области из-за войны России против Украины остается напряженной, самое опасное направление - Житомирская трасса. Бои идут в Ирпене, Буче и Бородянке.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.
Где идут бои
"В области ситуация остается достаточно сложной и неспокойной. Самое напряженное направление - это Житомирская трасса. Ожесточенные бои и в Буче, и в Бородянке. Сейчас ведутся бои возле Ирпеня и в самом Ирпене. Сверхсложная ситуация в Бородянке. Там у нас в заложниках более 600 человек, которые находятся в психоневрологическом диспансере. Сейчас все силы направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию", - отметил он.
По его словам, ситуация контролируемая, а Вооруженные силы вместе с территориальной обороной круглосуточно ведут бои.
Что с диверсантами
"Если еще неделю назад проблема диверсионно-разведывательных групп в области стояла очень остро. То на сегодня благодаря огромному количеству наших блокпостов, благодаря тому, что в первые дни была отработана ситуация, обстановка с ДРГ немного стабилизировалась. Но, безусловно, в тех районах, где есть столкновения, или близких к точкам столкновения, ДРГ могут работать", - отметил Кулеба.
Оккупированные районы и населенные пункты
Он уточнил, что по состоянию на сегодня российские оккупанты временно заняли Полесский район, Иванковский район, Дымер, Бородянку, Немешаево и часть Бучанского района.
"Гостомель переходит от одного статуса к другому. На сегодня там находятся как наши силы, так и часть вражеских", - сказал он.
Эвакуация
"Сегодня нам удалось вывезти большое количество людей из Ирпеня. Мэр города лично руководил этой операцией. Автобусами перевозили людей до железнодорожного вокзала Киева или к другой точке, к которой они хотели бы добраться", - подчеркнул Кулеба.
Гуманитарные проблемы
По его словам, есть проблема с поставкой продуктов и медикаментов в область. Это, прежде всего, касается тех населенных пунктов, куда местные власти не могут добраться.
"К сожалению, мы не можем организовать гуманитарный коридор из-за того, что нет режима прекращения огня. Это делает невозможным доставку людям необходимых лекарств или продуктов питания", - сказал Кулеба.
С другой стороны, у работает гуманитарный штаб при областной военной администрации. Поступает очень много обращений как на получение помощи, так и на оказание помощи – поставки продуктов или медикаментов. Поэтому острого дефицита в тех населенных пунктах, которые не захвачены, нет.
Все коммунальные структуры области и структурные подразделения работают. Люди находятся на рабочих местах.
Напомним, ранее РБК-Украина писало об актуальной ситуации в Запорожской области.
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