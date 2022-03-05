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Бої, евакуація та окуповані райони: ситуація в Київській області на 5 березня

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Київська область, Субота 05 березня 2022 18:57
Бої, евакуація та окуповані райони: ситуація в Київській області на 5 березня Фото: голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба (facebook Олексія Кулеба)
Автор: Уляна Безпалько

Ситуація в Київській області через війни Росії проти України залишається напруженою, найнебезпечніший напрямок - Житомирська траса. Бої йдуть в Ірпені, Бучі та Бородянці.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

Де йдуть бої

"В області ситуація залишається досить складною і неспокійною. Найбільш напружений напрямок - це Житомирська траса. Запеклі бої і в Бучі, і в Бородянці. Зараз ведуться бої біля Ірпеня і в самому Ірпені. Надскладна ситуація в Бородянці. Там у нас в заручниках понад 600 осіб, які знаходяться в психоневрологічному диспансері. Зараз всі сили спрямовані на те, щоб стабілізувати ситуацію", - зазначив він.

За його словами, ситуація контрольована, а Збройні сили разом з територіальною обороною цілодобово ведуть бої.

Що з диверсантами

"Якщо ще тиждень тому проблема диверсійно-розвідувальних груп в області стояла дуже гостро. То на сьогодні завдяки величезній кількості наших блокпостів, завдяки тому, що в перші дні була відпрацьована ситуація, обстановка з ДРГ трохи стабілізувалася. Але, безумовно, в тих районах, де є зіткнення, або близьких до точок зіткнення, ДРГ можуть працювати", - зазначив Кулеба.

Окуповані райони та населені пункти

Він уточнив, що станом на сьогодні російські окупанти тимчасово зайняли Поліський район, Іванківський район, Димер, Бородянку, Немішаєве та частину Бучанського району.

"Гостомель переходить від одного статусу до іншого. На сьогодні там знаходяться як наші сили, так і частина ворожих", - сказав він.

Евакуація

"Сьогодні нам вдалося вивезти велику кількість людей з Ірпеня. Мер міста особисто керував цією операцією. Автобусами перевозили людей до залізничного вокзалу Києва або до іншої точки, до якої вони хотіли б дістатися", - підкреслив Кулеба.

Гуманітарні проблеми

За його словами, є проблема з постачанням продуктів і медикаментів в область. Це, перш за все, стосується тих населених пунктів, куди місцева влада не може дістатися.

"На жаль, ми не можемо організувати гуманітарний коридор через те, що немає режиму припинення вогню. Це унеможливлює доставку людям необхідних ліків або продуктів харчування", - сказав Кулеба.

З іншого боку, у працює гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації. Надходить дуже багато звернень як на отримання допомоги, так і на надання допомоги - постачання продуктів або медикаментів. Тому гострого дефіциту в тих населених пунктах, які не захоплені, немає.

Всі комунальні структури області та структурні підрозділи працюють. Люди знаходяться на робочих місцях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про актуальну ситуацію в Запорізькій області.

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