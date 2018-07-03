Богомолец: ВР требует от Супрун отчитаться о ситуации с детским туберкулезом

По данным Богомолец, за 2017 год заболеваемость детей до 14 лет выросла с 8,6 на 100 тыс. населения до 9,1

Из-за низкого уровня вакцинации сегодня в Украине стремительно распространяется заболеваемость на детский туберкулез. Об этом заявила народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"В Украине распространяется детский туберкулез – за 2017 год заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет выросла с 8,6 на 100 тыс. населения до 9,1, а подростков – с 19,6 до 22,4 на 100 тыс. В целом удельный вес детского туберкулеза среди всех случаев выросла с 2,8% до 3,8%", – сообщила Богомолец.

По ее словам, также растут показатели мультирезистентного туберкулеза – устойчивого к лекарствам, и по этому показателю мы находимся среди пяти худших стран Восточной Европы и Центральной Азии.

"Главная причина значительного роста заболеваемости туберкулезом среди детей – низкий уровень вакцинации вследствие отсутствия вакцин и непрофессиональной политики чиновников. На конец года прививки БЦЖ имели только 75% детей при минимально допустимом показателе в 95%", – отметила парламентарий.

Она считает, что за два года пребывания новой команды в Министерстве здравоохранения не было принято никаких мер для решения проблемы.

"Мы видим, к сожалению, только ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и, что особенно тревожит, среди детей и подростков. Ситуация настолько тревожная, что комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал коллег из парламента относительно проведения парламентских слушаний по распространению туберкулеза в Украине и путей его преодоления. Соответствующее решение комитета уже есть – теперь дело за Верховной радой", – написала председатель комитета.

Народный депутат уверена, что Украине необходимо выработать конкретный план борьбы с туберкулезом и как можно быстрее начать воплощать его в жизнь.

"Надеюсь, депутаты осознают свою ответственность и за проведение парламентских слушаний проголосуют. А Украина, наконец, получит четкий план борьбы с болезнью, которая ежегодно уносит 6 тысяч жизней", – резюмировала Богомолец.

Отметим, согласно данным Минздрава, Украина находится сейчас на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом. Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез, то есть такой, что не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами.

Напомним, ранее Богомолец потребовала вынести на рассмотрение парламента законопроект №8464 о санитарно-эпидемиологическом благополучии и законопроект №2820 о защите детей и подростков от табакокурения.