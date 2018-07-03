Богомолець: ВР вимагає від Супрун відзвітувати про ситуацію з дитячим туберкульозом

За даними Богомолець, за 2017 рік захворюваність дітей віком до 14 років зросла з 8,6 на 100 тис. населення до 9,1

Через низький рівень вакцинації сьогодні в Україні стрімко поширюється захворюваність на дитячий туберкульоз. Про це заявила народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

"Україною шириться дитячий туберкульоз – за 2017 рік захворюваність дітей віком від 0 до 14 років зросла з 8,6 на 100 тис. населення до 9,1, а підлітків – з 19,6 до 22,4 на 100 тис. Загалом питома вага дитячого туберкульозу серед усіх випадків зросла з 2,8% до 3,8%", – повідомила Богомолець.

За її словами, також зростають показники мультирезистентного туберкульозу – стійкого до ліків, і за цим показником ми знаходимося серед п’яти найгірших країн Східної Європи та Центральної Азії.

"Головна причина значного зростання захворюваності на туберкульоз серед дітей – низький рівень їх вакцинації внаслідок відсутності вакцин і непрофесійної політики чиновників. На кінець року щеплення БЦЖ мали лише 75% дітей при мінімально допустимому показнику в 95%", – зазначила парламентар.

Вона вважає, що за два роки перебування нової команди в Міністерстві охорони здоров’я не було вжито жодних заходів для вирішення проблеми.

"Ми бачимо, на жаль, лише погіршання епідеміологічної ситуації в Україні та, що особливо турбує, серед дітей та підлітків. Ситуація настільки тривожна, що комітет ВР з питань охорони здоров’я підтримав колег з парламенту стосовно проведення парламентських слухань щодо поширення туберкульозу в Україні та шляхів його подолання. Відповідне рішення комітету вже є – тепер справа за Верховною радою", – написала голова комітету.

Народний депутат впевнена, що Україні необхідно напрацювати конкретний план боротьби з туберкульозом і якнайшвидше почати втілювати його в життя.

"Сподіваюся, депутати свідомі своєї відповідальності й за проведення парламентських слухань проголосують. А Україна, нарешті, отримає чіткий план боротьби з хворобою, яка щороку забирає 6 тисяч життів", – резюмувала Богомолець.

Зазначимо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, Україна перебуває зараз на другому місці в Європі по захворюваності на туберкульоз. Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами.

Нагадаємо, раніше Богомолець вимагала винести на розгляд парламенту законопроект №8464 про санітарно-епідеміологічне благополуччя та законопроект №2820 про захист дітей та підлітків від тютюнокуріння.