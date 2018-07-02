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Богомолець вимагає захистити українців від неякісних харчових продуктів

НовиниПолітика    02.07.2018 - 15:36
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець вимагає винести на розгляд парламенту законопроект №8464 та №2820

Народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець вимагає винести на розгляд парламенту законопроект №8464 про санітарно-епідеміологічне благополуччя та законопроект №2820 про захист дітей та підлітків від тютюнокуріння. Про це вона заявила на погоджувальній раді парламенту та написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, законопроект №8464 покликаний захистити українців від неякісних харчових продуктів.

"Через непродуману політику уряду контроль над якістю продуктів з боку держави втрачено, вперше за роки незалежності в Україні люди вмирають від промислового ботулізму – заражених продуктів, куплених у супермаркетах. Смертність від ботулізму за останні роки в нашій країні виросла втричі. При цьому смертям від отруєнь в більшості випадків можна й потрібно було запобігти", – написала політик.

Другий законопроект (№2820) має на меті захистити дітей та підлітків від куріння.

"Він забороняє продаж цигарок з ароматизаторами, передбачає збільшення розміру попереджень про шкоду куріння на пачках та їх друк з обох боків пачки у верхній частині, зобов’язує виробників звітувати про склад продукції та її вплив на здоров’я людини, забороняє продавати електронні сигарети неповнолітнім та встановлює чіткі вимоги до вмісту й маркування цих пристроїв, а ще – забороняє рекламу тютюну в інтернеті. На жаль, цей законопроект сьогодні блокується у парламенті лобістами тютюнових корпорацій", – підкреслила парламентар.

Вона зазначила, що політика чинної влади призводить до того, що Україна вимирає.

"Я не втомлюватимусь повторювати: сьогодні охорона здоров’я в Україні та відновлення людського потенціалу не входить до пріоритетів влади. Через таку політику скорочення населення прискорилося до 200 тисяч на рік. Україна вимирає, слабшає та стає неконкурентоспроможною", – констатувала голова профільного комітету ВР.

За її словами, особисто вона має кардинально різні цілі з чинною владою щодо питання побудови сильної держави.

"Моя ж мета – побудова сильної відповідальної держави, яка дбає про життя, здоров’я та добробут своїх громадян. І тому наші шляхи з цією владою сьогодні принципово розходяться", – підсумувала Богомолець.

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Теги публікації: Ольга Богомолець, инфекция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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