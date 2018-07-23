Богомолец: мы не можем допустить уничтожения бесценного биологического запаса страны

Богомолец обратилась к Турчинову из-за угрозы бактериологической катастрофы

Народный депутат и председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обратилась к председателю СНБО Александру Турчинову относительно угрозы бактериологической катастрофы. Об этом политик сообщила в социальной сети Facebook.

"Сознательная диверсия или полное профессиональное невежество? Только что подготовила депутатское обращение об угрозе национальной безопасности Украины к секретарю СНБО Александру Турчинову. Речь идет о биологической и бактериологической безопасность нашего государства", - заявила парламентарий.

По ее словам, сегодня стране грозит уничтожение системы лабораторного контроля по идентификации инфекционных агентов в Украине.

"Так, с целью захвата здания МСЧ (медицинская санитарная часть, - ред.) завода "Маяк", Минздрав решил не только ликвидировать Государственное предприятие "Специализированная медико-санитарная часть № 18 Минздрава Украины", которое является неотъемлемой частью системы санитарно-эпидемиологического контроля. Министерство решило еще и уничтожить музейные коллекции культур - возбудителей болезней, другими словами - образцы микроорганизмов, которые являются бесценными стратегическим бактериологическим и биологическим запасом любого государства", - подчеркнула политик.

Политик считает, что все музейные культуры, хранящиеся в учреждении, которое ликвидируется, должны быть учтены и переданы на хранение другим соответствующим национальным институтам, ведь каждая музейная культура является уникальной.

"Однако 20 июля председателем комиссии по реорганизации предприятия Головачом И. Н. был издан приказ об уничтожении музейных культур заведения путем автоклавирования. Когда вижу такие документы, понимаю, что внешних врагов для уничтожения нашего государства вообще не нужно - невежды при власти все делают собственными руками", - возмутилась Богомолец.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения напомнила: без таких музейных коллекций, которые по крохам собирались годами, Украина никогда не сможет возродить стратегически важную для безопасности государства и здоровья населения отрасль собственного производства вакцин.

"Поэтому их уничтожение, по моему убеждению, является преступлением против национальной безопасности и делает невозможным возрождение Украины как сильной, могучей и справедливой державы. Такие коллекции нужно не уничтожать, а пополнять новыми образцами выделенных культур возбудителей тех эпидемий, которые бушуют сегодня по Украине - это единственное, что позволит нам в будущем производить сыворотки и вакцины, которые идеально подходят нашим людям, не вызывают побочных эффектов и являются максимально эффективными", - считает народный депутат.

Народный депутат обратилась к Александру Турчинову с просьбой не допустить уничтожения музейных культур, которые имеют стратегическое значение для безопасности Украины и здоровья нации, а также проверить, как они хранятся в других заведениях.

"Кроме того, считаю необходимым создание в Украине национального реестра музейных культур возбудителей болезней и определения органа, который будет ответственным за их учет в государстве. А чиновники Минздрава, которые принимают решения, противоречащие национальным интересам нашего государства, должны объяснить свою мотивацию и понести, в случае необходимости, суровую ответственность", - отметила Богомолец.

Фото: запись Ольги Богомолец в Facebook