Богомолець: ми не можемо допустити знищення безцінного біологічного запасу країни

Богомолець звернулась до Турчинова щодо загрози бактеріологічної катастрофи

Народний депутат та голова комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець звернулась до голови РНБО Олександра Турчинова щодо загрози бактеріологічної катастрофи. Про це політик повідомила в соціальній мережі Facebook.

"Свідома диверсія або повне професійне невігластво? Щойно підготувала депутатське звернення про загрозу національній безпеці України до секретаря РНБО Олександра Турчинова. Йдеться про біологічну та бактеріологічну безпеку нашої держави", - заявила парламентар.

За її словами, сьогодні країні загрожує знищення системи лабораторного контролю з ідентифікації інфекційних агентів в Україні.

"Так, з метою захоплення будівлі МСЧ (медична санітарна частина, - ред.) заводу "Маяк", МОЗ вирішило не тільки ліквідувати Державне підприємство "Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України", яке є невід’ємною частиною системи санітарно-епідеміологічного контролю. Міністерство вирішило ще й знищити музейні колекції культур - збудників хвороб, іншими словами - зразки мікроорганізмів, які є безцінними стратегічним бактеріологічним та біологічним запасом будь-якої держави", - підкреслила політик.

Політик вважає, що всі музейні культури, що зберігалися в закладі, який ліквідується, повинні бути обліковані та передані на зберігання іншим відповідним національним інституціям, адже кожна музейна культура є унікальною.

"Проте 20 липня головою комісії з реорганізації підприємства Головачем І. М. було видано наказ про знищення музейних культур закладу шляхом автоклавування. Коли бачу такі документи, розумію, що зовнішніх ворогів для знищення нашої держави взагалі не потрібно - невігласи при владі все роблять власними руками", - обурилася Богомолець.

Голова комітету з питань охорони здоров’я нагадала: без таких музейних колекцій, які по крихіткам збиралися роками, Україна ніколи не зможе відродити стратегічно важливу для безпеки держави і здоров'я населення галузь власного виробництва вакцин.

"Тому їх знищення, на моє переконання, є злочином проти національної безпеки і унеможливлюють відродження України як сильної, могутньої і справедливої держави. Такі колекції потрібно не нищити, а поповнювати новими зразками виділених культур збудників тих епідемій, які вирують сьогодні по Україні - це єдине, що дозволить нам в майбутньому виробляти сироватки і вакцини, які ідеально підходять нашим людям, не викликають побічних ефектів і є максимально ефективними", - вважає народний депутат.

Народний депутат звернулась до Олександра Турчинова з проханням не допустити знищення музейних культур, які мають стратегічне значення для безпеки України і здоров'я нації, а також перевірити, як вони зберігаються в інших закладах.

"Крім того, вважаю за необхідне створення в Україні національного реєстру музейних культур збудників хвороб та визначення органу, який буде відповідальним за їх облік в державі. А чиновники МОЗ, які ухвалюють рішення, що суперечать національним інтересам нашої держави, мають пояснити свою мотивацію та понести, у разі необхідності, сувору відповідальність", - констатувала Богомолець.

Фото: запис Ольги Богомолець у Facebook