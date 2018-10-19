Богомолец: в Минздраве не перераспределили средства на лечение онкобольных и выписали себе за это премии

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец заявила, что руководство Минздрава выписало себе 4,3 млн гривен премии

Руководство Министерства здравоохранения выписало себе 4,3 миллиона гривен премии в то время, как в палатках под стенами министерства уже 60 суток живут родственники онкобольных, у которых не хватает денег на лечение и спасение жизни. Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Самое страшное то, что средства и на премию, и на помощь онкобольным у министерства есть. Просто спасать людей никто не хочет. Так, согласно данным Госказначейства и Национальной службы здоровья, из выделенных в этом году 4,9 млрд гривен на ноябрь и декабрь неиспользованными останутся более 3,3 млрд гривен", - написала депутат.

По ее словам, такие остаточные суммы появились из-за того, что процесс подписания деклараций с пациентами и подключение медицинских учреждений к НСЗУ не завершен, и много денег просто не было куда направить.

"Даже если в течение двух последних месяцев чиновники напрягутся и начнут максимально использовать средства они смогут потратить не больше, чем 2,5 млрд гривен, а следовательно более 800 миллионов останутся неиспользованными в этом году вообще", - подчеркнула политик.

По ее мнению, учитывая темпы подписания деклараций и подключения медицинских учреждений к НСЗУ, реально остаточными будут почти 1,4 млрд гривен. Глава Комитета также обвинила чиновников Минздрава в том, что они не смогли перераспределить средства и направить их на спасение онкобольных, которые нуждались в немедленной помощи.

"Это те средства, которые можно было направить на решение наиболее насущных проблем, то есть на спасение жизни тех, кто умирает уже сегодня. Логика Минздрава понятна, ведь по мнению их руководства "онкобольные все равно умрут", и тратить деньги на их лечение - бесполезно. Лучше выписать себе очередную премию... Нечего искать у чиновников Минздрава справедливости, за которую я борюсь и к которой стремятся миллионы украинцев. Эти люди живут в собственном мире, где премии выдаются за смерть", - констатировала Богомолец.

Фото: facebook.com/olgabogomolets