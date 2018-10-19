Богомолець: у МОЗ не перерозподілили кошти на лікування онкохворих і виписали собі за це премії

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець заявила, що керівництво МОЗ виписало собі 4,3 млн гривень премії

Керівництво Міністерства охорони здоров’я виписало собі 4,3 мільйона гривень премії у той час, як у наметах під стінами міністерства вже 60 діб живуть родичі онкохворих, у яких не вистачає грошей на лікування та порятунок життя. Про це повідомила народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

"Найстрашніше те, що кошти і на премію, і на допомогу онкохворим у міністерства є. Просто рятувати людей ніхто не хоче. Так, згідно з даними Держказначейства та Національної служби здоров’я, з виділених у цьому році 4,9 млрд гривень на листопад і грудень невикористаними залишаться понад 3,3 млрд гривень", - написала депутат.

За її словами, такі залишкові суми з’явилися через те, що процес підписання декларацій з пацієнтами та підключення медичних установ до НСЗУ не завершено, і багато грошей просто не було куди спрямувати.

"Навіть якщо впродовж двох останніх місяців чиновники напружаться та почнуть максимально використовувати кошти - вони зможуть витратити не більше, ніж 2,5 млрд гривень, а отже понад 800 мільйонів залишаться невикористаними в цьому році взагалі", - наголосила політик.

На її думку, враховуючи темпи підписання декларацій та підключення медичних установ до НСЗУ, реально залишковими будуть майже 1,4 млрд гривень. Очільниця Комітету також звинуватила чиновників Міністерства охорони здоров’я у тому, що вони не спромоглися перерозподілити кошти та спрямувати їх на порятунок онкохворих, які потребували негайної допомоги.

"Це ті кошти, які можна було спрямувати на вирішення найбільш нагальних проблем, тобто на порятунок життя тих, хто вмирає вже сьогодні. Логіка МОЗ зрозуміла, адже на думку їхнього керівництва "онкохворі все одно помруть", і витрачати гроші на їхнє лікування - марна справа. Краще виписати собі чергову премію... Годі шукати у чиновників МОЗ справедливості, за яку борюся я і якої прагнуть мільйони українців. Ці люди живуть у власному світі, де премії видаються за смерть", - констатувала Богомолець.

Фото: facebook.com/olgabogomolets