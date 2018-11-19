Богомолец: из-за действий чиновников количество украинцев ежегодно уменьшается

Фото: Ольга Богомолец (Виталий Носач, РБК-Украина)

По ее словам, чиновники не переживают даже по поводу рака у детей

Из-за преступных действий правительства украинцев осталось на 50% меньше, чем было в 1990 году. Такое мнение высказала народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на странице в социальной сети Facebook.

«Украина стремительно приближается к тому, что у нас останется 50% населения от уровня 1990 года. Ежегодно украинцев рождается на 200 тысяч меньше, чем умирает, миллионы выезжают за границу, Украина пустеет... Возродить экономическое и безопасное могущество страны при таких условиях будет почти невозможно. Самый дорогой актив государства – ее человеческий потенциал – к сожалению, находится сегодня на последнем месте в списке приоритетов правительства», – сообщила парламентарий.

По ее словам, чиновники не занимаются даже такими болезнями, как рак у детей.

«Простой пример. Ежегодно в Украине диагностируется около 1 тысячи новых случаев онкологии детей. Наши малыши уже с детства болеют, умирают, но чиновники этим особо не заморачиваются. Так, в бюджете на следующий год на лечение онкобольных детей правительство с «длительными бооями» предусмотрел лишь 60% от потребности. Это означает, что из 100 детей 40 останутся без помощи, а их родители будут жить в палатках под стенами Минздрава, собирать в интернете деньги на лечение своих малышей и будут продавать последнее имущество, чтобы сохранить их жизни», – написала народный депутат.

Политик отметила, что комитет Рады выдвинул категорическое требование – предусмотреть в бюджете дополнительно 440 миллионов гривен на лечение онкобольных детей, что позволит помочь каждому, кто в этом нуждается.

«Это мизерные в масштабах государства средства – более 15 миллионов долларов. Но бюджетный комитет ВР проигнорировал наше требование. Видимо, эти деньги нужнее в других отраслях, которые контролируются олигархами, и которым эти деньги необходимы перед выборами. Еще хуже ситуация с финансированием лечения взрослых, больных раком – их потребности в медикаментах и медицинской помощи покрываются в следующем бюджете только на 30%», – возмутилась Ольга Богомолец.

Она также рассказала, что она на прошлой неделе в Берлине представляла Украину на Европейской антираковой лиге.

«Как оказалось – мы являемся единственной страной Европы, в которой нужды онкобольных людей – взрослых и детей – не покрываются на 100%. И менять эту порочную традицию наша власть, судя по всему, не собирается. Круговая порука и безразличие депутатов и чиновников заставляют меня продолжать борьбу. Я обратилась с письмом к каждому народному депутату с просьбой не поддерживать бюджет на следующий год, если в нем не будет предусмотрено 100% финансирование лечения онкобольных детей», – сообщила народный депутат.

Парламентарий считает, что только законопроект об общеобязательном государственном медицинском страховании может спасти медицинскую отрасль.

«К председателю Верховной рады у меня одна просьба – внесите наконец на рассмотрение парламента законопроект об общеобязательном государственном медицинском страховании! Ведь без внедрения европейской модели финансирования медицины мы не сможем возродить эффективную систему здравоохранения и обеспечить каждому его право – на здоровье и жизни», – резюмировала Ольга Богомолец.