Богомолець: через дії урядовців українців щороку меншає

Фото: Ольга Богомолець (Віталій Носач, РБК-Україна)

За її словами, чиновники не переймаються навіть раком у дітей

Через злочинні дії уряду українців залишилось на 50% менше, ніж було в 1990 році. Таку думку висловила народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Україна стрімко наближається до того, що в нас залишиться 50% населення від рівня 1990 року. Щорічно українців народжується на 200 тисяч менше, ніж вмирає, мільйони виїжджають за кордон, Україна порожніє... Відродити економічну та безпекову могутність країни за таких умов буде майже неможливо. Найдорожчий актив держави – її людський потенціал – на жаль, знаходиться сьогодні на останньому місці у списку пріоритетів уряду», – повідомила парламентар.

За її словами, чиновники не переймаються навіть такими хворобами, як рак у дітей.

«Простий приклад. Щороку в Україні діагностується близько 1 тисячі нових випадків онкології у дітей. Наші малюки вже з дитинства хворіють, вмирають, але державні мужі цим особливо не переймаються. Так, у бюджеті на наступний рік на лікування онкохворих дітей уряд з «тривалими бооями» передбачив лише 60% від потреби. Це означає, що зі 100 дітей 40 залишаться без допомоги, а їхні батьки житимуть у наметах під стінами МОЗ, збиратимуть в інтернеті гроші на лікування своїх малюків та продаватимуть останнє майно, щоб зберегти їхнє життя», – написала народний депутат.

Політик зазначила, що комітет Ради з питань охорони здоров'я висунув категоричну вимогу – передбачити у бюджеті додатково 440 мільйонів гривень на лікування онкохворих дітей, що дозволить допомогти кожному, хто цього потребує.

«Це мізерні у масштабах держави кошти – понад 15 мільйонів доларів. Але бюджетний комітет ВР проігнорував нашу вимогу. Мабуть, ці гроші більш потрібні в інших галузях, які контролюються олігархами, і яким ці гроші необхідні перед виборами. Ще гірша ситуація з фінансуванням лікування дорослих, хворих на рак – їхні потреби в медикаментах та медичній допомозі покриваються у наступному бюджеті лише на 30%», – обурилась Ольга Богомолець.

Голова Комітету також розповіла, що вона на минулому тижні у Берліні представляла Україну на Європейській антираковій лізі.

«Як виявилося – ми є єдиною країною Європи, у якій потреби онкохворих людей – дорослих і дітей – не покриваються на 100%. І змінювати цю ганебну традицію наша влада, судячи з усього, не збирається. Кругова порука і байдужість депутатів та урядовців змушують мене продовжувати боротьбу. Я звернулася з листом до кожного народного депутата з проханням не підтримувати бюджет на наступний рік, якщо в ньому не буде передбачене 100% фінансування лікування онкохворих дітей», – повідомила народний депутат.

Парламентар вважає, що тільки законопроект про загальнообов’язкове державне медичне страхування може врятувати медичну галузь.

«До голови Верховної Ради в мене одне прохання –внесіть нарешті на розгляд парламенту законопроект про загальнообов’язкове державне медичне страхування! Адже без впровадження європейської моделі фінансування медицини ми не зможемо відродити ефективну систему охорони здоров’я та забезпечити кожному його неодмінне право – на здоров’я та життя», – резюмувала Ольга Богомолець.