Богомолец: за 4 года в Украине вдвое сократилось количество выпускников учебных медучреждений

Фото: Ольга Богомолец (пресс-служба)

По данным Богомолец, в медицинских колледжах практически вдвое сократилось количество студентов

В течение последних четырех лет количество выпускников медицинских учебных заведений в Украине уменьшилось вдвое. Об этом народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, по сравнению с набором 2014/2015 года в медицинских колледжах практически вдвое сократилось количество студентов: бюджетников – с 8406 до 4141, контрактников – из 9006 к 5117 человек. Об этом Богомолец сообщила по итогам экстренного совещания своего комитета с участием руководителей медицинских колледжей и училищ.

Основная причина этого, по мнению депутата, заключается в том, что у молодых людей нет мотивации учиться на медсестер или фельдшеров, ведь условия, которые создало правительство, делают поступление в медицинский колледж и дальнейшую работу медика "бесперспективными и непривлекательными".

"Потенциальных абитуриентов отталкивают мизерные зарплаты медицинского работника в нашем государстве. Те же, кто все-таки решается поступать в медицинский колледж, преимущественно рассчитывают в будущем – после завершения обучения – уехать работать в Польше, Чехии, Словакии или Германии", – заявила парламентарий.

Вторая причина, по ее мнению, заключается в подорожании обучения для контрактников из-за постоянной инфляции и роста стоимости коммунальных услуг.

"Сегодня все студенты учатся без утвержденных Минздравом стандартов лечения, следовательно медики выпускаются из учебных заведений без четкого понимания, як лечить болезни. На качестве образования отражается и дефицит преподавательских кадров – мизерная зарплата не привлекает преподавателей", – отметила политик.

По мнению Богомолец, эти процессы является признаком системной деградации медицинского образования в Украине, которое на фоне массового выезда медиков за границу через несколько лет выльется в кадровую катастрофу и снижение качества медицинской помощи.

"Для предотвращения этой катастрофы Кабмин должен, во-первых, принять стратегическое решение, повысить зарплаты медикам и ликвидировать "уравниловку" в оплате труда. Во-вторых, Верховная рада должна, наконец, принять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании, который обеспечит полноценное финансирование отрасли системы здравоохранения и повысит привлекательность труда медика", – подытожила Богомолец.