Богомолець: за 4 роки в Україні вдвічі скоротилася кількість випускників навчальних медзакладів

Фото: Ольга Богомолець (прес-служба)

За даними Богомолець, у медичних коледжах практично вдвічі скоротилася кількість студентів

Протягом останніх чотирьох років кількість випускників медичних навчальних закладів в Україні зменшилась вдвічі. Про це народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у порівнянні з набором 2014/2015 року у медичних коледжах практично вдвічі скоротилася кількість студентів: бюджетників – з 8406 до 4141, контрактників – з 9006 до 5117 осіб. Про це Богомолець повідомила за підсумками екстреної наради свого комітету за участі керівників медичних коледжів та училищ.

Основна причина цього, на думку депутата, полягає у тому, що в молодих людей немає мотивації навчатися на медсестер чи фельдшерів, адже умови, які створив уряд, роблять вступ до медичного коледжу та подальшу роботу медика "безперспективними та непривабливими".

"Потенційних абітурієнтів відштовхують мізерні зарплати медичного працівника в нашій державі. Ті ж, хто все-таки наважується вступати до медичного коледжу, переважно розраховують в майбутньому – після завершення навчання – виїхати працювати до Польщі, Чехії, Словаччини чи Німеччини", – заявила парламентар.

Друга причина, на її думку, полягає у здорожчанні навчання для контрактників через постійну інфляцію та зростання вартості комунальних послуг.

"Сьогодні всі студенти навчаються без затверджених МОЗ стандартів лікування, отже медики випускаються з навчальних закладів без чіткого розуміння, як лікувати хвороби.На якості освіти відбивається і дефіцит викладацьких кадрів –мізерна зарплата не приваблює викладачів", – зазначила політик.

На переконання Богомолець, ці процеси є ознакою системної деградації медичної освіти в Україні, яка на тлі масового від’їзду медиків за кордон через кілька років виллється у кадрову катастрофу та зниження якості медичної допомоги.

"Для запобігання цій катастрофіуряд має, по-перше, ухвалити стратегічне рішення, підвищити зарплати медикам та ліквідувати "зрівнялівку" в оплаті праці. По-друге, Верховна Рада має, нарешті, ухвалити закон про загальнообов’язкове державне медичне страхування, що забезпечить повноцінне фінансування галузі системи охорони здоров’я та підвищить привабливість праці медика", – підсумувала Ольга Богомолець.