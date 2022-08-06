Богиня мести. ВСУ показали, как украинская "Фурия" уничтожает вражеский "Ураган"

"Фурия - это богиня мести. О ней слышали из древнеримской мифологии, и живет она в украинском небе. Ее миссия четкая: найти врага и направить на него огонь, - пишут военные.

Отмечается, что в субботу, 6 августа, украинский БПЛА нашел позиции российского "Урагана".

"Урагана уже нет. А Фурия летает и дальше", - добавляют в отдельной механизированной бригаде и демонстрируют видео работы дрона.