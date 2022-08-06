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Богиня помсти. ЗСУ показали, як українська "Фурія" знищує ворожий "Ураган"

Фото: ЗСУ показали, як українська "Фурія" знищує ворожий "Ураган" (facebook com usofcom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою безпілотника "Фурія" знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.

"Фурія - то богиня помсти. Про неї чули з древньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь, - пишуть військові.

Зазначається, що у суботу, 6 серпня, український БПЛА знайшов позиції російського "Урагану".

"Урагану вже нема. А Фурія літає і далі", - додають у окремій механізованій бригаді та демонструють відео роботи дрона.

Нагадаємо, 5 серпня українські захисники ліквідували 79 російських військових, чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці "Мста-С" на південному напрямку.

Окрім того, морські піхотинці показали на відео успішне знищення групи російських окупантів.

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