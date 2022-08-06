Богиня помсти. ЗСУ показали, як українська "Фурія" знищує ворожий "Ураган"

Українські військові за допомогою безпілотника "Фурія" знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.
"Фурія - то богиня помсти. Про неї чули з древньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь, - пишуть військові.
Зазначається, що у суботу, 6 серпня, український БПЛА знайшов позиції російського "Урагану".
"Урагану вже нема. А Фурія літає і далі", - додають у окремій механізованій бригаді та демонструють відео роботи дрона.
Нагадаємо, 5 серпня українські захисники ліквідували 79 російських військових, чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці "Мста-С" на південному напрямку.
Окрім того, морські піхотинці показали на відео успішне знищення групи російських окупантів.
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