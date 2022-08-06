Богиня помсти. ЗСУ показали, як українська "Фурія" знищує ворожий "Ураган"

"Фурія - то богиня помсти. Про неї чули з древньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь, - пишуть військові.

Зазначається, що у суботу, 6 серпня, український БПЛА знайшов позиції російського "Урагану".

"Урагану вже нема. А Фурія літає і далі", - додають у окремій механізованій бригаді та демонструють відео роботи дрона.