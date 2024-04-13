UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої, - Міноборони

Фото: Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Село Богданівка у Бахмутському районі, розташоване неподалік Часового Яру, продовжує залишатися під контролем українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Богданівка зараз під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Вночі, за даними Міноборони, штурмові групи ворога пробилися на північну околицю села.

"Іде бій, ворог не припиняє штурмів", - зазначили в міністерстві.

Ситуація в районі Часового Яру

13 квітня ЗМІ поширили інформацію про те, що російські війська захопили село Богданівка, розташоване в Часовоярській міській громаді Бахмутського району Донецької області.

Богданівка під контролем ЗСУ, йдуть інтенсивні бої (deepstatemap.live)

У свою чергу, російські пропагандисти пишуть про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, проте не підтверджує змін лінії фронту.

Зазначимо, що в Україні на фронті протягом доби сталося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - 33 та 29 атак відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниБахмутВійна в Україні