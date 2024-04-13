RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Богдановка под контролем ВСУ, идут интенсивные бои, - Минобороны

Фото: Богдановка под контролем ВСУ, идут интенсивные бои (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Село Богдановка в Бахмутском районе, расположенное недалеко от Часов Яра, продолжает оставаться под контролем украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

Ночью, по данным Минобороны, штурмовые группы врага пробились на северную окраину села.

"Идет бой, враг не прекращает штурмы", - отметили в министерстве.

Ситуация в районе Часов Яра

13 апреля СМИ распространили информацию про то, что российские войска захватили село Богдановка, располеженное в Часовоярской городской общине Бахмутского района Донецкой области.

Богдановка под контролем ВСУ, идут интенсивные бои (deepstatemap.live)

В свою очередь, российские пропагандисты пишут о продвижении оккупантов под Часов Яром. Институт изучения войны (ISW) сообщает о позиционных боях, однако не подтверждает изменений линии фронта.

Отметим, в Украине на фронте в течение суток произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - 33 и 29 атак соответственно.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныБахмутВойна в Украине