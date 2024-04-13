Богдановка под контролем ВСУ, идут интенсивные бои, - Минобороны

"Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

Ночью, по данным Минобороны, штурмовые группы врага пробились на северную окраину села.

"Идет бой, враг не прекращает штурмы", - отметили в министерстве.

Ситуация в районе Часов Яра

13 апреля СМИ распространили информацию про то, что российские войска захватили село Богдановка, располеженное в Часовоярской городской общине Бахмутского района Донецкой области.

Богдановка под контролем ВСУ, идут интенсивные бои (deepstatemap.live)

В свою очередь, российские пропагандисты пишут о продвижении оккупантов под Часов Яром. Институт изучения войны (ISW) сообщает о позиционных боях, однако не подтверждает изменений линии фронта.

Отметим, в Украине на фронте в течение суток произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - 33 и 29 атак соответственно.