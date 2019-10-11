Богдан встретился с послами стран "Большой семерки"

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Богдан поблагодарил послов за помощь Украине, добавив, что государство считает ключевой поддержку стран "Большой семерки" и Европейского Союза в реализации реформ.

"Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском", - говорится в сообщении.

Богдан рассказал, чего ждет Украину от встречи в нормандской формате. Особое внимание участники встречи уделили реформам, которые сделают из Украины современную и высокоразвитое государство.

"Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.", - подытожила пресс служба встречу.

Со своей стороны послы выразили поддержку экономическим реформам.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда Рон ван Роденом заявили, что поддерживают прогресс в переговорах между правительством Украины и МВФ.

Послы отметили, что сотрудничество с МВФ будет иметь ключевое значение для поддержки макрофинансовой стабильности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что послы G7 поддерживают инициативы расследования поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.