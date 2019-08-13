Богдан возглавил Комиссию государственных наград и геральдики
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)
Указ подписал президент Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана руководителем Комиссии государственных наград и геральдики. Об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте президента.
Указом также утвержден персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики, в который вошли:
- Алексей Днепров - руководитель аппарата Офиса президента Украины, заместитель председателя комиссии
- Андрей Бокотей - профессор кафедры Львовской национальной академии искусств (по согласию)
- Виктор Бузало - член Украинского геральдического общества (по согласию)
- Андрей Гречило - председатель Украинского геральдического общества, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины (по согласию)
- Александр Копыленко - директор Института законодательства Верховной рады Украины, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины (по согласию)
- Василий Кремень - президент Национальной академии педагогических наук Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию)
- Игорь Мазепа - председатель координационного совета Международной общественной организации "Семья Мазеп" (по согласию)
- Александр Мацко - член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины (по согласию)
- Юрий Москаленко - координатор Белоцерковской волонтерской группы (по согласию)
- Андрей Осидак - руководитель департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Украины, ответственный секретарь комиссии
- Алексей Покотило, руководитель главного управления по вопросам военной безопасности директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины
- Юрий Савчук - старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (по согласию)
- Николай Чмырь - член Украинского геральдического общества (по согласию)
Как сообщало РБК-Украина, 13 августа президент Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от работы в Трехсторонней контактной группе.
Также 13 августа президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины жителям России.