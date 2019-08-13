Богдан возглавил Комиссию государственных наград и геральдики

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Указ подписал президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана руководителем Комиссии государственных наград и геральдики. Об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте президента.

Указом также утвержден персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики, в который вошли:

Алексей Днепров - руководитель аппарата Офиса президента Украины, заместитель председателя комиссии

Андрей Бокотей - профессор кафедры Львовской национальной академии искусств (по согласию)

Виктор Бузало - член Украинского геральдического общества (по согласию)

Андрей Гречило - председатель Украинского геральдического общества, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины (по согласию)

Александр Копыленко - директор Института законодательства Верховной рады Украины, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины (по согласию)

Василий Кремень - президент Национальной академии педагогических наук Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию)

Игорь Мазепа - председатель координационного совета Международной общественной организации "Семья Мазеп" (по согласию)

Александр Мацко - член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины (по согласию)

Юрий Москаленко - координатор Белоцерковской волонтерской группы (по согласию)

Андрей Осидак - руководитель департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Украины, ответственный секретарь комиссии

Алексей Покотило, руководитель главного управления по вопросам военной безопасности директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины

Юрий Савчук - старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (по согласию)

Николай Чмырь - член Украинского геральдического общества (по согласию)

Как сообщало РБК-Украина, 13 августа президент Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от работы в Трехсторонней контактной группе.

Также 13 августа президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины жителям России.