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Богдан очолив Комісію державних нагород та геральдики

Новини » Політика    13.08.2019 - 16:18
Богдан очолив Комісію державних нагород та геральдики
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Указ підписав президент України

Президент України Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана керівником Комісії державних нагород та геральдики. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті президента.

Указом також затверджений персональний склад Комісії державних нагород та геральдики, до якого увійшли:

  • Олексій Дніпров - керівник апарату Офісу президента України, заступник голови комісії
  • Андрій Бокотей - професор кафедри Львівської національної академії мистецтв (за згодою)
  • Віктор Бузало - член Українського геральдичного товариства (за згодою)
  • Андрій Гречило - голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України (за згодою)
  • Олександр Копиленко - директор Інституту законодавства Верховної ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)
  • Василь Кремень - президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
  • Ігор Мазепа - голова координаційної ради Міжнародної громадської організації "Родина Мазеп" (за згодою)
  • Олександр Мацько - член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України (за згодою)
  • Юрій Москаленко - координатор Білоцерківської волонтерської групи (за згодою)
  • Андрій Осідак - керівник департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, відповідальний секретар комісії
  • Олексій Покотило - керівник головного управління з питань воєнної безпеки директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України
  • Юрій Савчук - старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за згодою)
  • Микола Чмир - член Українського геральдичного товариства (за згодою).

Як повідомляло РБК-Україна, 13 серпня президент Володимир Зеленський відсторонив Романа Безсмертного від роботи в Тристоронній контактній групі.

Також 13 серпня президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства України жителям Росії.

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