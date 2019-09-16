Богдан рассказал о встрече Коломойского с Зеленским

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о встрече олигарха Игоря Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Богдан рассказал в интервью BBC.

Речь идет о встрече Зеленского и Коломойского в Офисе президента. Они обсуждали проблему, связанную с энергетической независимостью Украины.

"У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского", - сказал он.

На вопрос о том, отказалась ли команда президента от идеи переезда, Богдан ответил, что "пока отказалась".

По его словам, они его вызвали как человека, который "принимает решение".

"Я понимаю, что созвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения", - сказал он.

Также Зеленский и Коломойский обсуждали вопросы развития Донбасса.

"Разговоры на эту тему велись. Игорь Валерьевич закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю. Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно сам примет участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительностью в разных направлениях ", - сказал он.

На вопрос о том, договорились ли они с Коломойским, Богдан сказал, что "мы на пути поиска компромисса". Глава Офиса рассказал, что Зеленский в дальнейшем планирует встретиться со всеми другими олигархами.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.

После этого Зеленский заявил, что на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсуждал ряд вопросов, в том числе снижение тарифов.

Добавим, Зеленский и Коломойский неоднократно проводили встречи. Во время одной из них Коломойский обсуждал с Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины.