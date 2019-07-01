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Богдан предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе


Однако, Богдан против второго государственного языка

Глава Офиса президента Андрей Богдан предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Однако, Богдан против второго государственного языка.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины", - сказал он.

На вопрос о том, не проще ли сделать русский вторым государственным, Богдан ответил "нет".

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - сказал он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая -3 июня, две трети граждан Украины выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком в стране.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За життя", отмечают социологи.

РБК-Украина писало, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языкакак государственного"  вступит в силу 16 июля 2019 года. Однако отдельные его нормы отсрочены.

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