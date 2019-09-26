Богдан получил звание заслуженного юриста за то, чего не было, - расследование

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан получил от третьего президента Виктора Ющенко звание заслуженного юриста за то, чего в действительности не было. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Как сообщается, в ходатайстве о награждении Богдана говорится, что он принимал участие в возвращении государству незаконно приватизированного предприятия "Никопольский завод ферросплавов". Вместе с Богданом звание заслуженного юриста получили ряд других адвокатов.

"Благодаря защите группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабинета министров в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО "Никопольский завод ферросплавов" было возвращено государству", - говорится в ходатайстве.

Однако, олигарх Игорь Коломойский опроверг информацию о том, что "Никопольский завод ферросплавов" был когда-либо национализирован. По его словам, предприятие перешло в частную собственность в 2003 году и сейчас остается частным.

"Ну, приватизировали и все, стал частным предприятием. У меня там пакет акций. И в Пинчука там есть пакет акций", - отметил Коломойский.

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан в 2013 году участвовал в переговорах премьера Николая Азарова с руководством РФ о прекращении ассоциации с Европейским союзом. После визита в РФ Богдан получил государственную награду.