Богдан отримав відзнаку заслуженого юриста за те, чого не було, - розслідування

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан отримав від третього президента Віктора Ющенка звання заслуженого юриста за те, чого насправді не було. Про це йдеться в розслідування програми "Схеми".

Як повідомляється, в клопотанні про нагородження Богдана йдеться, що він брав участь у поверненні державі незаконно приватизованого підприємства "Нікопольський завод феросплавів". Разом з Богданом звання заслуженого юриста отримали ряд інших адвокатів.

"Завдяки захисту групою адвокатів, під керівництвом, в тому числі Андрія Богдана, інтересів держави в особі Кабінету міністрів в судових установах, незаконно приватизоване ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" було повернуто державі", - йдеться в клопотанні.

Однак, олігарх Ігор Коломойський заперечив інформацію про те, що "Нікопольський завод феросплавів" був коли-небудь націоналізований. За його словами, підприємство перейшло у приватну власність у 2003 році і наразі залишається приватним.

"Ну, приватизували і все, став приватним підприємством. У мене є там пакет акцій. І в Пінчука там є пакет акцій", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що керівник Офісу президента Андрій Богдан в 2013 році брав участь в переговорах прем'єра Миколи Азарова з керівництвом РФ щодо припинення асоціації з Європейським союзом. Після візиту в РФ Богдан отримав державну нагороду.