Богдан не имеет своего контроля над фракцией СН, - Корниенко

Глава Офиса президент Андрей Богдан не имеет отдельной вертикали управления депутатами от "Слуги народа". Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции Александр Корниенко.

В частности, Корниенко опроверг заявления исключенного из фракции нардепа Антона Полякова о том, что Богдан имеет свою вертикаль контроля над фракцией "Слуги народа".

"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан, - ред.) участвовал в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них. Меньше, чем в половине. Все случаи, когда он был на фракции - это когда на заседание приходил президент", - отметил Корниенко.

По его словам, активная позиция Богдана - это "тоже нормальный процесс". Он также отметил, что из-за турборежима могло сложиться впечатление, что структура власти остается такой же, как при Петре Порошенко, когда АП спускала свои решения в Раду и Кабмин.

"Но сейчас уже не так. Почему было похоже? Потому что все шло от ОП. Летом заместителями руководителя ОП были нынешний глава правительства Алексей Гончарук и генпрокурор Руслан Рябошапка. Теперь они разошлись по отдельным структурам. И сейчас Офис не дает задач", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о том, что Богдан незаконно совмещал государственные должности с работой адвокатом.

Кроме того, сообщалось, что Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия.