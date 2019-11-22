Богдан не має свого контролю над фракцією СН, - Корнієнко

Голова Офісу президент Андрій Богдан не має окремої вертикалі управління депутатами від "Слуги народу". Про це в інтерв'ю НВ розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Зокрема, Корнієнко спростував заяви виключеного з фракції нардепа Антона Полякова про те, що Богдан має свою вертикаль контролю над фракцією "Слуги народу".

"Окремої вертикалі управління депутатами у нього немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала. Андрій (Богдан, - ред.) брав участь у засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них. Менше, ніж у половині. Всі випадки, коли він був на фракції - це коли на засідання приходив президент", - зазначив Корнієнко.

За його словами, активна позиція Богдана - це "теж нормальний процес". Він також зазначив, що через турборежим могло скластися враження, що структура влади залишається такою ж, як за Петра Порошенка, коли АП спускала свої рішення у Раду і Кабмін.

"Але зараз вже не так. Чому було схоже? Тому що все йшло від ОП. Влітку заступниками керівника ОП були нинішній голова уряду Олексій Гончарук і генпрокурор Руслан Рябошапка. Тепер вони розійшлися по окремих структурах. І зараз Офіс не дає завдань", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію про те, що Богдан незаконно суміщав державні посади з роботою адвокатом.

Крім того, повідомлялося, що Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття.